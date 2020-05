Asml holding : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ASML prend 1,1% à Amsterdam avec le soutien d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 300 à 320 euros, suite à une 'conference call' au ton positif du fabricant néerlandais de matériel de lithographie.



Il met en avant la solidité de la demande en provenance des fabricants de puces logiques et des fonderies, avec toujours des espoirs de reprise dans la mémoire au second semestre, et note qu'ASML n'est pas affecté par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Le bureau d'études laisse son scenario inchangé d'une croissance en 2020 avec une accélération prévisible en 2021, ainsi que sa thèse d'investissement positive long terme, et juge la valorisation acceptable au regard de la position et des perspectives.



