Asml holding : Dans le vert après les chiffres de la WSTS

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert après les chiffres de la WSTS. Les ventes mondiales de semi-conducteurs d'avril 2021 publiées par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) ressortent à 41.85 Md$, supérieur à la prévision d'Oddo de 40.3 Md$.



Cela signifie une croissance annuelle en accélération à +21.7% vs +17,8% en mars.



' En séquentiel, les ventes augmentent de nouveau de 1,9% contre une moyenne 20 ans d'avril à +0.6%, soulignant une saisonnalité supérieure à la moyenne ' indique Oddo.



' Avec ces chiffres, nous pensons désormais que le marché devrait croître de 20% (vs +15%) en 2021, avec une accélération jusque durant l'été et une décélération 'relative' au S2 ' rajoute l'analyste.



Oddo maintient une vision majoritairement positive sur les valeurs du secteur, mais favorise plutôt les valeurs ayant des moteurs propres ou étant exposées aux tendances de croissance structurelle, notamment les équipementiers (ASML, ASMi et désormais BESI qui tiendra un CMD le 10/06).



L'analyste joue aussi l'exposition automobile, via Infineon et STMicroelectronics. Dans les Midcaps, Oddo est à Surperformance sur Soitec, ams et Aixtron. Il est prudents sur Melexis, X-FAB.



