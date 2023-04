Asml holding : Dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - ASML recule de 1% à Amsterdam, affecté par des propos de Stifel qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs, tout en réduisant son objectif de cours de 750 à 650 euros.



Le broker ne prévoit plus qu'une croissance à un chiffre des revenus et abaisse sa projection de BPA de 9% pour 2024, s'attendant à ce que sa surperformance par rapport au secteur en 2023 (+25% de croissance des ventes) fasse une pause l'année prochaine.



