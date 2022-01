Asml holding : Croissance de 69% du BPA en 2021

(CercleFinance.com) - ASML publie au titre de l'exercice 2021 un résultat net de 5,88 milliards d'euros, soit un BPA en croissance de 69% à 14,36 euros, avec une marge brute améliorée de 4,1 points à 52,7% et des revenus en progression de 33% à un peu plus de 18,6 milliards.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs indique anticiper pour 2022 une croissance de l'ordre de 20% de son chiffre d'affaires, prévision tenant compte de l'impact attendu de l'incendie qui a touché un bâtiment de son site de Berlin.



ASML a l'intention de déclarer un dividende de 5,50 euros par action au titre de 2021, soit le double du précédent. En excluant l'acompte de 1,80 euro versé en novembre dernier, le dividende final par action proposé à l'assemblée générale se montera donc à 3,70 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASML HOLDING en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok