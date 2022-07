Asml holding : Credit Suisse reste positif, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ASML avec un objectif de cours ramené de 960 à 920 euros, jugeant sa valorisation attractive avec un P/E 2023 de 23 fois, soit une décote de 28% par rapport à sa moyenne de cinq ans.



'Les dynamiques de demande demeurent fortes avec des livraisons rapides et une inflation de coûts posant des problèmes transitoires', estime le broker, qui considère néanmoins que les perspectives structurelles d'ASML restent inchangées.



Pour le fabricant néerlandais de matériel de lithographie, Credit Suise continue ainsi de s'attendre à ce que le BPA fasse presque quadrupler à horizon 2025 et sextupler d'ici à 2030, par rapport à son niveau de 2020.



