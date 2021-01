Asml holding : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASML et l'accompagne d'une hausse de l'objectif de cours, celui-ci passant de 450 à 540 euros.



Le bureau d'analyses relève ainsi ses prévisions de ventes pour 2021 (+6% à 15,9 MdsE), 2022 (+5% à 17,4 MdsE) et 2023 (+4% à 19,6 MdsE).



Pour ces trois années, Credit Suisse évalue le BPA d'ASML à respectivement 9,9 euros, 11,75 euros et 14,25 euros, et va même jusqu'aux 19 euros pour 2025.



Pour 2021, le broker anticipe une croissance à deux chiffres, tirée par Logic (+10%) Memory (+20%) et Services (+10%), soit un CA de 15,7 MdsE, en progression annuelle de 12%.





