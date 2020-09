Asml holding : BofA réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé lundi avoir abaissé de 385 à 376 euros son objectif de cours sur ASML après la mise en place par l'administration américaine de contraintes concernant les exportations à destination de SMIC, le premier fabricant chinois de puces.



'Au vu de l'actualité récente, nous ne pensons pas que l'annonce de ces sanctions constitue une véritable surprise et le récent repli de l'action laisse d'ailleurs suggérer que la nouvelle était anticipée', indique le broker dans une note.



'Si ces restrictions risquent de provoquer quelques secousses à court terme, notre point de vue sur le groupe reste le même', tempère BofA, qui continue de prévoir un doublement du BPA entre 2020 et 2025.



Le courtier réitère par conséquent sa recommandation d''achat' sur le titre de l'équipementier pour semi-conducteurs néerlandais.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

