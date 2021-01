Asml holding : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - ASML s'adjuge près de 2% à Amsterdam, après la publication par le fournisseur de matériel de lithographie d'un résultat net de 3,6 milliards d'euros pour l'exercice 2020, à comparer à 2,6 milliards pour l'année précédente.



Le groupe néerlandais a amélioré sa marge brute de près de quatre points, à 48,6%, pour un chiffre d'affaires net en croissance de 18% à près de 14 milliards d'euros, dont 4,5 milliards provenant de la vente de 31 systèmes EUV (extrême ultraviolet).



ASML table sur un chiffre d'affaires net entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros au premier trimestre 2021 avec une marge brute entre 50% et 51%. Il a l'intention de déclarer un dividende total de 2,75 euros par action ordinaire pour 2020, en augmentation de 15%.



