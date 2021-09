Asml holding : AlphaValue n'est plus à 'vendre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé vendredi sa recommandation sur ASML de 'vendre' à 'alléger', même s'il continue de penser que la qualité de la valeur est plus que contrebalancée par la cherté du titre.



'Le titre ASML est particulièrement cher et à un tel niveau de prix, la moindre déception pourrait s'avérer fatale au cours de Bourse', avertit le bureau parisien dans une note.



A en croire AlphaValue, les deux principaux risques auxquels est confronté l'équipementier néerlandais des semi-conducteurs sont une éventuelle invasion par la Chine de Taïwan, plaque tournante des fondeurs, et l'intention manifestée par TSMC de réduire ses prix de 15%.



S'il ne croit pas au scénario d'une agression de Pékin en raison du soutien manifesté par les Etats-Unis à Taïwan, le cabinet de recherche indépendant ne pense pas non plus que TSMC parviendra à réduire ses coûts en faisant pression sur ASML, qui est aujourd'hui son seul fournisseur en matière de lithographie extrême ultraviolet.



Son objectif reste établi à 720 euros.



