Asm international : Acquisition d'un terrain en Arizona

(CercleFinance.com) - ASM International annonce avoir finalisé, la semaine passée, l'acquisition d'un terrain à Scottsdale, en Arizona, dans le but d'y regrouper plusieurs sites répartis dans cet Etat américain, ainsi que pour une expansion future de ses activités de R&D et de support.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs précise que cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, s'intègre au montant de 150 à 200 millions d'euros prévu pour des dépenses d'investissement cette année.



