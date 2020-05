Arkema : Tablant sur un 2e trimestre plus difficile, Arkema se veut néanmoins confiant face à la crise

(BFM Bourse) - Arkema s'attend à ce que les répercussions financières de la crise sanitaire sur son activité s'accentuent au cours du deuxième trimestre, alors que le chimiste de spécialités a jusque là plutôt été épargné, ses segments "adhésifs" et "matériaux avancés" ayant bien résisté.

Après être parvenu à signer un premier trimestre "en ligne avec les attentes" malgré l'apparition du coronavirus, le groupe de chimie de spécialités Arkema s'attend à un chiffre d'affaires "significativement affecté" au deuxième trimestre par la crise du Covid-19, après des résultats en recul au premier trimestre malgré la bonne tenue du pôle "Adhésifs".

Au-delà du deuxième trimestre, les perspectives d'amélioration de l'environnement économique "dépendront de l'évolution de la pandémie, qui reste encore trop incertaine pour établir une estimation suffisamment fiable de l'impact de cette crise sur les résultats d'Arkema en 2020", reconnaît le groupe mercredi dans un communiqué. Arkema table toutefois sur "une amélioration progressive de la demande globale à partir de la mi-année".

Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes du chimiste de spécialités s'élèvent à 2,1 milliards d'euros, en baisse de 5,7% sur un an, sous l'effet de la crise du Covid-19, pour un bénéfice net trimestriel presque divisé par deux, à 78 millions d'euros (contre 147 millions un an auparavant). La performance opérationnelle a pâti de la baisse des ventes, et l'Ebitda chute de près de 19% à 300 millions d'euros, avec un impact du Covid-19 chiffré par le groupe à 45 millions d'euros sur cet indicateur. La marge d'Ebitda recule également (-2,3 points à 14,4%).

Cité dans le communiqué, le PDG Thierry Le Hénaff observe que la performance financière du premier trimestre a été "sensiblement marquée par les premiers effets de la pandémie". Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera "significativement impacté par la forte baisse de la demande mondiale" liée aux mesures de confinement dans de nombreux pays, prévient également le dirigeant.

Dans ce contexte, Arkema indique que la demande reste toutefois "soutenue dans les marchés de l’emballage notamment pour les adhésifs, ceux de la nutrition, et également, dans certaines applications de niche émergentes, clés dans la lutte contre le virus comme la désinfection, le médical ou les parois et masques de protection sur lesquelles Arkema exprime son savoir-faire".

Le groupe issu de l'ex-pôle chimique d'Elf Aquitaine et de Total, devenu indépendant en 2006, loue ainsi la "résilience des matériaux de spécialités" en période de crise sanitaire, et notamment la belle croissance du segment adhésifs dont les ventes (qui pèsent 25% de celles du groupe) ont progressé de 0,4% à 515 millions d'euros, avec un Ebitda en hausse de 11% à 69 millions d'euros. Les "matériaux avancés" (résines, composites, qui représentent 31% de ses revenus sur les trois premiers mois de 2020) enregistrent un léger recul (-3%) des ventes.

L'activité du premier trimestre a été inégale selon les secteurs, avec un recul des marchés du transport, du pétrole et gaz et de l'électronique, alors que les marchés de l'emballage et de la nutrition ont a contrario progressé.

Arkema profite également de ce point d'activité trimestriel pour mettre en avant sa solidité financière. Le groupe indique en effet que sa dette nette est "bien maîtrisée" 2,48 milliards d'euros (dont 1 milliard d’euros d’obligations hybrides), en hausse de 150 millions d'euros, et qu'il dispose en outre de 1,5 milliard d'euros de liquidités.

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, Arkema a par ailleurs mis en place "des mesures fortes d'ajustement de ses coûts et de ses investissements", souligne Thierry Le Hénaff, qui se dit "très confiant" dans la capacité du groupe à faire face à la crise. Dans le détail, Arkéma va notamment réduire en 2020 ses dépenses d'investissement de 100 millions d'euros par rapport au niveau initialement prévu (soit 700 millions d’euros au titre des investissements courants et exceptionnels) et vise des économies de 50 millions d'euros sur ses coûts fixes.

En Bourse, il a fallu un certain temps aux investisseurs pour digérer cette publication. Dans le rouge à l'ouverture mercredi, le titre Arkema a creusé ses pertes (-4,5% à 9h) avant de revenir dans le vert peu après 11h (+0,6%). Si ce dernier lâche toujours 20% depuis le 1er janvier, il reste sur un joli rebond de 14% au cours du dernier mois.

Quentin Soubranne

