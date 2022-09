Arkema : Vers un revêtements à base de plastique recyclé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema en collaboration avec un consortium d'entreprises espagnoles, explore et fait progresser la recyclabilité du PET post-consommation (bouteilles et autres articles en plastique) pour récupérer des monomères afin de les réutiliser comme matières premières destinées au marché des revêtements.



' Nous sommes très confiants sur les objectifs de ce projet et nous sommes impatients de partager davantage d'innovations avec nos clients et partenaires dans les années à venir ', déclare Neil Tariq, directeur commercial mondial des résines de revêtement chez Arkema.



Ce procédé de revêtement est optimisé pour produire ' une finition de très haute qualité tout en utilisant un minimum d'énergie, de déchets et de temps ', note l'entreprise. En outre, la poudre qui ne se retrouve pas sur le produit fini peut être, collectée et recyclée, réutilisée.



