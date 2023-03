Arkema : UBS relève de 'vendre' à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur Arkema, passant de 'vendre' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 105 euros, suite aux résultats de quatrième trimestre publiés par le groupe de chimie français.



L'analyste justifie son relèvement par deux éléments, à commencer par la vigueur des prix de ses matériaux de spécialités, dont la bonne résistance a permis à la société de plus que compenser le repli de ses volumes.



L'intermédiaire évoque également des perspectives favorables au niveau des investissements, les dépenses destinées à soutenir le lancement de nouveaux projets touchant désormais à leur fin, ce qui devrait porter selon lui le flux de trésorerie disponible (FCF).



En conséquence, UBS dit avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action (BPA) de 22% en moyenne pour les trois prochaines années, tout en précisant que ses estimations restent toujours inférieures aux objectifs du consensus.



