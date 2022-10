Arkema : Stifel reste à achat, abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Arkema, mais avec un objectif de cours abaissé de 123 à 106 euros sur la base de prévisions de résultats 2023 réduites et d'un coût moyen pondéré du risque (WACC) plus élevé.



Le broker s'attend à ce que 'le troisième trimestre ait été impacté par de faibles tendances sur les marchés finaux de la construction et par du déstockage affectant surtout les adhésifs et les solutions d'enduit'.



Selon ses nouvelles projections, Stifel pense que l'EBITDA du groupe de chimie français pourrait ainsi chuter, en passant de plus de 2,1 milliards d'euros en 2022 à 1,5 milliard l'année prochaine.



