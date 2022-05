Arkema : Stifel remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Arkema tout en remontant son objectif de cours de 133 à 139 euros, augmentation qui 'reflète largement les free cash-flows plus élevés en 2022 et en 2023'.



Après un fort dépassement des attentes au premier trimestre, le broker relève substantiellement ses prévisions de bénéfices pour le groupe de chimie en 2022, les anticipant désormais en progression de 24% en comparaison annuelle.



'Nous adoptons une vision prudente sur la durabilité des marges HPP, qui pourrait fournir un potentiel de hausse surprise', indique Stifel, qui pointe aussi une 'expansion des capacités PA11 et PVDF avec un timing parfait'.



