Arkema : Stifel maintient son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Arkema, avec un objectif de cours de 147 euros.



Selon le bureau d'analyses, l'EBITDA du 3e trimestre 2021 devrait afficher une hausse de 46% en glissement annuel, mais rester 6% inférieur au niveau du 2e trimestre 2021.



'Notre EBITDA ajusté pour les activités de base est toujours au-dessus des prévisions: nous prévoyons 1,44 MdE pour les activités de base (matériaux de spécialité), contre une guidance de 1,3 MdE', indique le broker.



Selon Stifel, la consolidation de l'activité Ashland (adhésifs) devrait maintenir l'EBITDA presque stable l'année prochaine.





