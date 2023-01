Arkema : Stifel abaisse sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé vendredi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Arkema de 'acheter' à 'conserver', s'attendant notamment à ce que le chimiste français de spécialités français livre des perspectives prudentes pour 2023.



Dans une note sectorielle, l'intermédiaire financier explique également s'attendre à ce que le groupe soit pénalisé par la contraction continue de la marge bénéficiaire de ses activités dans l'acrylique.



Concernant les résultats de quatrième trimestre à paraître, l'analyste redoute que les performances des acteurs du secteur se révèlent bien moins bonnes que prévu en raison du déstockage opéré par les clients et du repli des marges dans l'amont.



Pour Arkema, Stifel précise anticiper des chiffres inférieurs de 5% à ceux établis par le consensus de marché.



