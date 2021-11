Arkema : Se positionne dans les matériaux de spécialités

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema dévoile aujourd'hui un nouveau positionnement et une nouvelle identité visuelle avec l'ambition de mobiliser son innovation et son expertise dans la science des matériaux au service d'un monde durable.



Par ses compétences technologiques dans la science des matériaux, la qualité et l'engagement de ses équipes et ses valeurs, Arkema souhaite 'jouer un rôle central dans le développement de solutions qui répondent aux grands enjeux de la planète.'



Ainsi, la société indique viser à devenir un acteur à 100 % des Matériaux de Spécialités dès 2024. Le Groupe développe ainsi une stratégie et un positionnement unique articulés autour de trois segments complémentaires et à très fort potentiel de croissance : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions.



