Arkema : Propulse Kiprun, la marque running de Decathlon

(CercleFinance.com) - Pour soutenir ses ambitions de développer une chaussure de running de haute performance, Kiprun, la marque de Decathlon, s'est tourné vers Arkema et son matériau haute performance Pebax, connu pour sa légèreté, sa réactivité et son retour d'énergie.



La nouvelle chaussure de course de performance KD900X de Kiprun utilise la mousse Pebax et une plaque carbone pour offrir vitesse, et performance sur la durée, car la marque annonce une durabilité de 1,000 kilomètres.



' Nous sommes fiers de travailler avec Decathlon sur le développement de chaussures et équipements de sport innovants. Les matériaux avancés d'Arkema offrent une boîte à outils unique pour les designers et innovateurs ', souligne David Dupont, directeur de la croissance des polyamides chez Arkema.



