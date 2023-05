Arkema : Projet d'acquisition de Polytec PT en Allemagne

(CercleFinance.com) - Arkema fait part du projet d'acquisition de l'entreprise allemande Polytec PT, qui renforcera l'offre de produits de sa filiale Bostik pour servir les marchés en forte croissance des batteries et de l'électronique.



Polytec PT développe des matériaux d'interface thermique pour les batteries, et des adhésifs de haute performance pour l'électronique. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros avec un site de production principal à Karlsbad.



Le projet permettra à Bostik d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros d'ici cinq ans dans ces applications à haute valeur ajoutée. Il devrait être finalisé dans le courant du deuxième trimestre 2023.



