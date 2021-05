Arkema : Projet d'acquisition d'Agiplast

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema fait part du projet d'acquisition d'Agiplast, une société spécialisée dans la régénération des polymères de haute performance et partenaire historique du groupe dans les opérations de recyclage.



'Avec le projet d'acquisition d'Agiplast, Arkema proposera à ses clients une offre complète en matière de gestion circulaire des matériaux pour répondre aux attentes d'un marché en forte croissance dans ce domaine', explique le groupe de chimie.



Agiplast, qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros, dispose d'une usine en Italie et emploie 32 personnes. La finalisation de cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est prévue en juin 2021.



