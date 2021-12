Arkema : Programme de rachats d'actions achevé

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie Arkema annonce avoir achevé son programme de rachats d'actions pour un montant total de 300 millions d'euros, ayant procédé au rachat de 2.726.829 actions entre le 21 mai et le 24 novembre derniers.



Il précise que 276.394 actions sont affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salariés, et que 2.450.435 actions feront l'objet d'une annulation au premier trimestre 2022.



