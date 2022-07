Arkema : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Arkema dévisse de plus de 4% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 128 à 82 euros sur le titre du chimiste français.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant trois défis pour le groupe en 2023, à savoir son exposition au marché de la construction, la croissance de l'offre de PVDF et la normalisation des spreads dans l'acide acrylique.



