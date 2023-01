Arkema : Place avec succès un emprunt de 400 ME

(CercleFinance.com) - Arkema a réalisé ce jour avec succès le placement d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance 8 ans portant un coupon annuel de 3,50%.



' Cette émission s'inscrit dans le cadre de la politique de financement du Groupe. Elle permet d'allonger la maturité moyenne de son financement et d'engager le refinancement de ses échéances obligataires les plus proches ' indique le groupe.



Arkema est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's (perspectives stables).



