Arkema : Pénalisé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Arkema recule de 2% sous le poids de propos défavorables de Credit Suisse, qui réaffirme son opinion 'sous-performance' sur le titre du groupe français de chimie, tout en abaissant son objectif de cours, de 87 à 80 euros, et ses estimations d'EBITDA pour 2023 et 2024.



Selon le broker, plusieurs produits d'Arkema risquent d'être banalisés en raison d'une R&D insuffisante, et deux produits (acide acrylique et PVDF), jugés actuellement 'sur-rémunérateurs', devraient se normaliser fortement au cours des 2023 et 2024.



