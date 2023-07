Arkema : Partenaire de l'Equipe de France féminine de foot

(CercleFinance.com) - Arkema annonce devenir partenaire de l'Équipe de France féminine pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2025.



Arkema renforce ainsi son engagement aux côtés de la FFF en faveur du football féminin de haut niveau et du développement de la pratique, à l'heure où les Bleues se préparent avant de se rendre en Australie pour disputer la Coupe du monde (20 juillet - 20 août 2023).



'Partenaire pionnier de la D1 féminine, Arkema souhaitait également participer au nouveau projet et nouveaux défis de l'Équipe de France dirigée par Hervé Renard et son staff', a commenté Philippe Diallo, président de la FFF.



