Arkema : Offre renforcée dans les matériaux bio-sourcés

(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle gamme de matériaux acryliques dits 'bio-attribués', avec l'objectif de permettre à ses clients de réduire leur propre empreinte carbone.



Dans un communiqué, le chimiste explique s'être basé sur l'utilisation du procédé de fabrication 'mass balance' conçu afin de garantir que la production totale certifiée n'excède pas son entrée initiale, notamment en prenant compte des pertes de conversion et de ratios de production/assemblage appropriés.



La substitution de matières premières fossiles par des matières premières bio/biocirculaires doit surtout permettre aux clients d'atteindre les objectifs de leur plan climat en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre de catégorie 3.



Grâce à ces monomères, Arkema dit désormais proposer des additifs et résines acryliques de spécialité certifiés, avec l'objectif de se positionner comme un leader mondial dans les matériaux bioattribués



