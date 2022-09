Arkema : Oddo reste à surperformance, abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Arkema, jugeant la valorisation du groupe de chimie 'toujours attractive', malgré un objectif de cours actualisé à 110 euros, contre 145 euros précédemment.



'La dégradation de nos hypothèses macro et la hausse des taux d'intérêt impactent nos prévisions de résultats (2022 inchangées mais 2023 et 2024 abaissées de 15% au niveau des BPA)', explique le bureau d'études.



Néanmoins, Oddo considère toujours Arkema comme une 'société très bien gérée qui démontrera une nouvelle fois sa capacité d'adaptation à un environnement macro dégradé (en attendant de mettre à profit le prochain cycle macro favorable)'.



