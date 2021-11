Arkema : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Arkema, avec un objectif de cours inchangé de 145 euros.



L'analyste indique qu'avec une progression de 54%, l'EBITDA du 3e trimestre signe une progression 'impressionnante' et 'dépassant sensiblement les attentes', malgré la saisonnalité négative.



Cette performance intègre des volumes satisfaisants dans un contexte de pénurie de certaines matières premières et de contraintes logistiques (+5%), une amélioration du mix-produits et d'importantes hausses de prix, note Oddo.



Dans ces conditions, les dirigeants relèvent leurs objectifs financiers pour 2021, avec un EBITDA 2021 désormais attendu autour de 1,6 MdE reposant sur une croissance organique supérieure à 40% de l'EBITDA des Spécialités (contre 30% auparavant).



Pour Oddo, le groupe est 'en très bonne voie pour atteindre les objectifs financiers de sa feuille de route 2024 (dont un EBITDA de 1,7 MdE)'.



