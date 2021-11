Arkema : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Arkema, avec un objectif de cours inchangé de 145 euros.



'Depuis le début de l'année, les performances du groupe surprennent très positivement et nous ne pensons pas qu'une rupture ait été constatée au cours de l'été', indique l'analyste pour qui 'l'environnement macro prête toujours à l'optimisme sur la demande'.



Alors que Arkema présentera ses résultats mercredi, Oddo anticipe un EBITDA en progression de 30% à 400 ME (consensus = 416 ME).



'La guidance annuelle des dirigeants d'un EBITDA de 1.4 MdE apparaît dès lors beaucoup trop prudente, impliquant un retournement brutal au T4 (de l'ordre de 40%)', poursuit le broker.



Dans ce contexte, Oddo relève de 5% sa prévision de résultat net pour 2021.



