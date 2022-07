Arkema : Objectifs renforcés de réduction des GES

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce se fixer l'objectif, établi selon une approche SBT (Science Based Target), de réduire de 46% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de scopes 1 et 2 et celles de scope 3 à l'horizon 2030 par rapport à 2019.



Le groupe de chimie relève ainsi son niveau d'engagement dans le cadre de l'Accord de Paris de 'well below 2°C' à '1,5°C', en incluant également désormais les émissions de scope 3, qui intègre l'engagement des fournisseurs en amont de la chaîne de valeur.



Il sera supporté par une augmentation des investissements participant à la décarbonation, qui pourraient atteindre un cumul de 400 millions d'euros d'ici 2030 et qui seront inclus dans l'enveloppe des investissements courants du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.