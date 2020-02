Arkema : Objectif de réduction des GES de 38% d'ici 2030

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un plan climat aligné sur les accords de Paris, Arkema indique s'être fixé comme nouvel objectif stratégique environnemental de réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de 38% en 2030 par rapport à 2015.



Cet objectif représente une réduction de ses émissions absolues de plus de 1,7 millions de tonnes en équivalent CO2 par rapport à 2015 pour atteindre moins de trois millions de tonnes en 2030, quelle que soit l'augmentation de ses volumes de production.



Ce plan a été établi après une étude détaillée des projections de croissance des activités, des projets d'évolution des procédés industriels et de diminution de la consommation énergétiques ainsi que des possibilités d'achats d'électricité de sources bas carbone.



