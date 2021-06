Arkema : Nouvelle gamme de PVDF d'origine renouvelable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le lancement de sa nouvelle gamme de PVDF Kynar d'origine renouvelable. Ces nouveaux grades seront produits à partir d'un dérivé de l'huile de pin et se verront attribuer 100% de ce carbone d'origine végétale grâce à l'approche mass balance.



Ils seront d'abord produits à Pierre-Bénite pour ses clients européens, plus spécifiquement pour les batteries lithium-ion, puis sur chacun des sites de production de PVDF mondiaux d'Arkema et disponibles pour l'ensemble des marchés et applications traditionnels du PVDF.



Par ailleurs, Arkema a déjà annoncé un projet de fabrication de grades PVDF aux Etats-Unis à partir de fluor dérivé de l'industrie agrochimique permettant d'éviter le recours à l'extraction de minerai de spath fluor. Leur commercialisation est attendue mi-2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.