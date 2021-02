Arkema : Nouvelle augmentation de capacités à Changshu

(CercleFinance.com) - Arkema annonce qu'il va investir pour augmenter de nouveau ses capacités de production de polymères fluorés Kynar à Changshu de 35%, augmentation de capacité qui devrait démarrer avant la fin de l'année 2022.



Ce nouvel investissement est soutenu par une demande toujours plus forte dans le secteur des batteries lithium-ion ainsi que des débouchés importants dans la filtration de l'eau, les revêtements dans la construction et les industries des semi-conducteurs.



Construite en 2010 pour répondre au fort potentiel de croissance en Asie, et en particulier en Chine, l'usine de Changshu a vu ses capacités de production augmentées à plusieurs reprises au cours de la décennie et plus récemment en décembre 2020.



