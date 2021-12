Arkema : Nomination d'un directeur R&D

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce l'arrivée, à compter du 1er janvier 2022, Armand Ajdari en tant que directeur recherche et développement (chief technology officer). À ce titre, il rapportera au PDG Thierry Le Hénaff et sera membre du comité de direction du groupe.



'L'arrivée d'Armand Ajdari s'inscrit pleinement dans l'orientation stratégique d'Arkema, qui place l'innovation et le développement de solutions durables au coeur de sa stratégie', explique le groupe de chimie.



Après 15 ans de recherche au CNRS, Armand Ajdari a rejoint Saint-Gobain en 2007 où il a exercé différentes fonctions, en particulier en tant que directeur R&D du pôle matériaux innovants, puis directeur R&D du groupe à partir de 2017.



