Arkema : Les prévisions des analystes sur 2021

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours sur la valeur. Credit Suisse réitère sa note de ' sous-performance ' sur le titre Arkema, tout en relevant son objectif de cours de 94 à 98 euros.



Le bureau d'analyses augmente d'ailleurs sa prévision d'EBITDA au titre de l'exercice 2021 de 10 %.



Credit Suisse rappelle toutefois que ' certains éléments pèsent encore sur le dossier '. L'analyste met par exemple en avant la difficulté de faire progresser les bénéfices et les marges de Bostik dans un environnement inflationniste.



Il ajoute aussi que l'ampleur et la portée d'éventuels cessions ou partenariats supplémentaires s'annonce limitée et ne dépassera pas 10 % de l'EBITDA du groupe.



' Financièrement, nos prévisions de FCF pour l'exercice 2024 restent environ 30% inférieures aux objectifs de l'entreprise ', conclut le broker.



Barclays a porté sa cible sur le titre Arkema de 107 à 115 euros, tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



Dans une note, la banque britannique explique viser un Ebitda de 408 millions d'euros pour le deuxième trimestre, une prévision supérieure de 12% au consensus en raison d'une activité qu'il anticipe soutenue dans les acryliques.



A en croire Barclays, la demande solide constatée au premier trimestre s'est poursuivie au deuxième trimestre et le consensus de marché doit désormais revu être à la hausse de l'ordre de 5%.



L'intermédiaire estime toutefois que cet optimisme est intégré, tout au moins partiellement, dans le cours de Bourse actuel.



