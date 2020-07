Arkema : Gagne 2%, un analyste confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de près de 2% après l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses maintient son objectif de cours à 95 E avec une notation à surperformance.



Le bureau d'analyses estime qu'Arkema est sur la bonne voie pour améliorer son portefeuille et augmenter progressivement le rendement des actionnaires.



' La preuve de la résilience des bénéfices de l'entreprise tout au long du cycle baissier de l'exercice 2020 reste essentielle pour mettre en évidence la qualité sous-jacente de l'entreprise ' indique Crédit Suisse.



' Financièrement, le bilan d'Arkema offre une capacité suffisante pour poursuivre les initiatives de croissance organique, tout en maintenant une marge pour les acquisitions de Bolton (adhésif) '.



' Alors qu'Arkema déplace progressivement son activité vers des activités à plus faible intensité capitalistique (type adhésif), nous prévoyons que la conversion FCF du groupe continuera de s'améliorer ' rajoute Crédit Suisse.



