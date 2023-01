Arkema : Finalise la cession de Febex au groupe Prayon

(CercleFinance.com) - Arkema annonce ce soir avoir finalisé ce jour la cession de Febex, société spécialisée dans la chimie du phosphore, au groupe belge Prayon.



Febex est un acteur mondial des produits phosphorés (acide phosphorique de haute pureté et hypophosphite de sodium et dérivés), utilisés principalement dans l'électronique et l'industrie pharmaceutique.



Febex a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2021, emploie 59 salariés et opère 1 site en Suisse.



'Arkema poursuit ainsi la gestion dynamique de son portefeuille d'activités', indique la société.



