Arkema : Double ses capacités de résines polyester en Inde

(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé jeudi qu'il allait doubler ses capacités de production de résines de revêtement en poudre en Inde afin d'accompagner la croissance de ses clients dans la région.



Ses investissements vont porter sur le site de Navi Mumbai, spécialisé dans la fabrication des résines polyester et qui comprend une unité de fabrication et un laboratoire dédié.



Le groupe de chimie explique vouloir répondre à une l'augmentation de la demande, notamment dans les métiers liés à la mobilité, ainsi que les applications domestiques et industrielles.



Il s'agit, plus particulièrement, des secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'ameublement et des infrastructures sportives.



