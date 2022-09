Arkema : Des capacités accrues dans les élastomères

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé lundi soir avoir revu à la hausse ses projets d'accroissement des capacités dans les élastomères en vue de répondre à l'accélération de la demande, notamment pour les matériaux bio-sourcés.



Le chimiste de spécialités indique dans un communiqué que la capacité de production d'élastomères de marque 'Pebax' sur son site de Serquigny (Eure) va augmenter de 40% en deux phases distinctes, et non de 25% comme annoncé précédemment.



Les élastomères thermoplastiques produits par les équipes de cette usine sont destinées aux domaines du sport, de la médecine, de l'électronique et de l'électricité en raison de leurs caractéristiques légères, flexibles et résistantes aux chocs.



Avec une demande de plus en plus tirée par le développement durable et la responsabilité sociétale, ce sont les grades bio-sourcés 'Pebax Rnew', dérivés de graines de ricin renouvelables, qui sont les plus recherchés depuis quelques années, explique le groupe.



