Arkema : Démarrage d'une usine Bostik au Japon

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le démarrage par Bostik, son segment adhésifs, d'une nouvelle usine de classe mondiale d'adhésifs industriels à Nara au Japon, au sein de la coentreprise Bostik-Nitta détenue à 80% par le groupe.



Ces nouvelles capacités permettront à Bostik de servir ses clients japonais sur les marchés en croissance continue des couches-culottes, de l'hygiène, de l'emballage, de l'étiquetage, des transports et de l'électronique.



'Cet investissement marque une nouvelle étape du renforcement géographique de Bostik au plus près de ses clients, et confirme son engagement à développer des produits innovants et durables, aux plus hauts niveaux de qualité et de performance', affirme le chimiste.



