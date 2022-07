Arkema : Credit Suisse réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mercredi avoir abaissé à 87 euros son objectif de cours sur Arkema en perspective de la publication des résultats de 2ème trimestre du groupe de chimie, prévue le 29 juillet.



Dans sa note, le broker justifie son opinion 'sous-performance' sur le titre par l'incertitude qui entoure selon lui les performances de l'activité d'adhésifs, ainsi que par un potentiel de cessions limité dans les produits intermédiaires.



'De notre point de vue, cela laisse penser que la décote de valorisation qu'affiche Arkema par rapport à ses comparables n'est pas prête d'être comblée', prévient le courtier dans son étude.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.