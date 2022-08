Arkema : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Arkema tout en abaissant son objectif de cours de 87 à 80 euros, dans le sillage d'une réduction de 6% en moyenne de ses prévisions d'EBITDA 2023 et 2024, à des niveaux 4% en dessous des consensus.



'Nous craignons que la stratégie d'Arkema visant à poursuivre des acquisitions complémentaires d'adhésifs ne détruise la valeur', indique le broker, notant que le bilan pourrait accueillir jusqu'à trois milliards d'euros d'acquisitions jusqu'en 2024.



Selon Credit Suisse, plusieurs produits d'Arkema risquent d'être banalisés en raison d'une R&D insuffisante, et deux produits (acide acrylique et PVDF), jugés actuellement 'sur-rémunérateurs', devraient se normaliser fortement au cours des 2023 et 2024.



