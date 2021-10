Arkema : Construction d'une usine à Changshu en Chine

(CercleFinance.com) - Arkema annonce la construction d'une usine de poudres de polyamide 11 sur son site de Changshu en Chine. Le démarrage de cette usine est prévu au premier trimestre 2023.



Cet investissement viendra ainsi accompagner la croissance de la demande en matériaux avancés, bio-sourcés et recyclables en Asie.



' Les poudres de polyamide 11 Rilsan sont utilisées dans des applications très exigeantes et offrent des solutions innovantes pour les marchés en forte croissance tirés par les grandes tendances comme les appareils électroménagers durables, les transports à haute efficacité énergétique, et la fabrication additive de pointe (impression 3D) principalement pour les marchés grand public, industriels et de l'aéronautique ' indique le groupe.



