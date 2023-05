Arkema : Chute de 57% du BPA courant au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema publie au titre des trois premiers mois de 2023 un résultat net courant de 162 millions d'euros, soit un BPA en chute de 57% à 2,17 euros, et un EBITDA de 367 millions, soit une marge en retrait de 6,9 points à 14,5%.



Le groupe de chimie rappelle toutefois que la base de comparaison exceptionnellement élevée du premier trimestre 2022 avait bénéficié de conditions de marché particulièrement favorables dans le PVDF et l'amont acrylique.



Son chiffre d'affaires s'établit à 2,52 milliards d'euros, en baisse de 12,6%, avec des volumes en recul, mais une 'résilience globale des prix, qui bénéficient du travail de positionnement du portefeuille sur des solutions à plus forte valeur ajoutée'.



Mettant en avant le démarrage et la montée en puissance de ses principaux projets d'expansion, Arkema réitère ses objectifs 2023 d'un EBITDA d'environ 1,5 à 1,6 milliard d'euros et d'un taux de conversion de l'EBITDA en cash élevé supérieur à 40%.



