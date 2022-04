Arkema : Certification pour les matériaux bio-sourcés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le siège social d'Arkema et ses usines de Marseille et de Serquigny sont désormais certifiés SuCCESS par des organismes de certification indépendants agréés par la Sustainable Castor Association, a annoncé hier l'entreprise.



Arkema propose ainsi des polymères bio-circulaires de haute performance et des produits oléochimiques avancés certifiés selon SuCCESS, le premier code de durabilité pour le ricin au monde.



Ce processus de certification achevé avec succès, Arkema va dès à présent commercialiser une gamme de grades haute performance de polyamide 11 Rilsan, ainsi qu'une gamme de produits oléochimiques avancés Oleris certifiés conformes aux critères du guide de la chaîne d'approvisionnement durable SuCCESS.



Arkema inaugurera d'ici la fin d'année une nouvelle usine de matériaux biosourcés à la pointe de la technologie à Singapour. L'usine utilisera des graines de ricin pour 100% de sa production de monomère, de polymère et de produits oléochimiques avancés.



'Arkema a une longue histoire avec la culture de ricin renouvelable et la communauté agricole. La mise en oeuvre du guide de durabilité SuCCESS est une étape essentielle pour permettre aux agriculteurs d'en apprendre davantage sur l'agriculture durable et de tirer parti des meilleures pratiques', souligne Erwoan Pezron, vice-président exécutif d'Arkema.



