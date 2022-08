Arkema : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Arkema, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 152 à 131 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle qu'il avait des raisons de se montrer préoccupé des résultats de deuxième trimestre du groupe de chimie, notamment au vu de son exposition à un marché de la construction aujourd'hui en pleine phase de décélération.



Mais Berenberg souligne que son directeur général, Thierry Le Hénaff, a mis en évidence une exposition plus généralisée à l'économie dans son ensemble, et non pas réduite à une poignée de secteurs, la construction générant par exemple 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise.



'Cela signifie que les difficultés liées au marché européen de la construction ne devrait pas avoir d'impact disproportionné au niveau des résultats du groupe', fait-il remarquer.



Concernant l'incertitude qui entoure les livraisons en gaz, Berenberg souligne que le poste de l'énergie ne représente que 7% des coûts variables de la société, une situation qui - conjuguée à la faible présence d'Arkema en Allemagne - devrait demeurer parfaitement gérable du point de vue de l'analyste.



