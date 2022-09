Arkema : Augmente des prix en Europe

(CercleFinance.com) - Suite à la hausse des prix de l'énergie, Arkema augmente les tarifs de son peroxyde d'hydrogène et de son chlorate de sodium en Europe.



Depuis des mois, les prix du gaz naturel et de l'électricité ont fortement augmenté et atteignent des niveaux record.



Pour cette raison, à partir du 1er octobre 2022, Arkema augmente le prix de son peroxyde d'hydrogène et de son chlorate de sodium en Europe. La hausse appliquée sera différente selon les produits et leur mix énergétique.



