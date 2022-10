Arkema : Augmentation de capital réservée aux salariés

(CercleFinance.com) - Arkema annonce que près de 7.400 salariés et anciens salariés ont souscrit 757.473 actions nouvelles, soit un montant total de près de 49 millions d'euros, dans le cadre de sa huitième augmentation de capital qui leur était réservée.



Ces souscriptions ont représenté un taux de participation de 55% des salariés en France et 23% à l'international, soit 35% en moyenne. L'opération s'est déroulée du 16 au 29 septembre, au prix de 64,35 euros par action fixé le 13 septembre.



Les 757.473 actions ainsi créées portent la part du capital détenue par les salariés à environ 7%. Elles sont entièrement assimilées aux actions existantes et donneront droit au versement du dividende en 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ARKEMA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok