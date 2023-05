Arkema : Améliore la durabilité des batteries

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon The Battery Show Europe 2023 organisé à Stuttgart en Allemagne du 23 au 25 mai, Arkema présente une gamme complète de matériaux de spécialités et de solutions plus durables destinés à être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur des batteries des véhicules électriques (VE) et des systèmes de stockage d'énergie (ESS).



Le PVDF Kynar, produit phare d'Arkema, sera présent comme un matériau de haute performance ayant fait ses preuves dans la fabrication de cellules de batteries.



Arkema présentera également son sel de lithium Foranext LiFSI, réputé pour sa conductivité.



'Arkema a un long historique d'innovation dans l'industrie des batteries. Nous tirons parti de cette connaissance, du réseau de clients partenaires et des synergies entre ses segments de polymères de haute performance, d'adhésifs et de solutions de revêtement pour investir massivement dans l'avenir de ce marché', a déclaré Anthony Bonnet, directeur scientifique mondial de l'énergie.



